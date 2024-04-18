Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив важливість надання Україні систем ППО для захисту від обстрілів з боку Росії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

В інтерв’ю італійському телеканалу TG1 він підкреслив необхідність негайного постачання додаткових систем ППО “Patriot” та “SAMP/T”.

“Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО “Patriot” та “SAMP/T” для захисту від російського терору”, — наголосив він.

Кулеба відзначив, що саме ці системи мають високий пріоритет, оскільки вони здатні забезпечити захист від російських балістичних ракет.

Він також закликав країни “Групи семи” активніше надавати Україні більше систем протиповітряної оборони, наголошуючи на швидкому прийнятті відповідних рішень.

“Ми бачили з початку повномасштабного вторгнення РФ, що країни “Групи семи” здатні ухвалювати дійсно потужні та екстраординарні рішення. Ми глибоко вдячні їм за те, що вони вже зробили для нас. Але чим довше триває війна, тим більше потрібно сміливих рішень. Я переконаний, що «Група семи» здатна ухвалювати їх”, — зазначив міністр.

Кулеба похвалив Німеччину за рішення надати додаткову батарею “Patriot” і закликав інші країни прикладати зусилля для підтримки України у цьому контексті.