Глава французьких соціал-демократів Рафаель Глюксманн висловив критику стосовно недостатнього рівня підтримки України з боку Європи, звинувативши керівників, включаючи президента Еммануеля Макрона, у тому, що вони "задовольняються лише словами, але не проявляють відповідної сили в діях".

Про це повідомляє Politico.

Глюксманн висловив своє розчарування тим, що західна Європа не змогла відповісти на виклик після російської агресії проти України, вважаючи, що “ми досі не дотрималися своїх зобов’язань”.

“Ми досі не навели лад на наших виробничих лініях, ми досі не зробили того, що потрібно було зробити”, — сказав Глюксманн в інтерв’ю Politico на заході в Парижі в середу 17 квітня.

Він критикує Францію за те, що вона надсилає в Україну “лише 3 тисячі снарядів щомісяця”, і обвинувачує Макрона за те, що той “нехтував Варшавою та Вільнюсом” на користь “Пекіна і Москви”.

Він додав що президент є частиною “старої традиції французьких еліт, які почуваються самозадоволеними, коли мають особливі відносини” з китайським та російським режимами.

Глюксманн стверджує, що підтримка України є необхідною не лише для неї самої, а й для безпеки Європи в цілому, враховуючи російські кібератаки на французькі лікарні.

Глюксманн вважає, що проєвропейські ліві виборці “потрапили у вирву” між Меланшоном і Макроном і були змушені знехтувати або своєю вірою в сильний ЄС та підтримку України, підтримавши радикальних лівих, або економічними питаннями, ставши на бік Макрона.