Росія активно намагається впливати на всі політичні групи в Європейському парламенті, включаючи "Європейських консерваторів і реформаторів" (ECR), до складу яких входить колишня партія влади Польщі.

Про це колишній прем’єр-міністр Польщі та член “Права і справедливості” Матеуш Моравецький заявив виданню Euractiv.

“Росіяни дуже активні в кожній політичній групі (в Європарламенті)”, — сказав Моравецький.

Він додав, що не здивований викриттям чеськими та польськими органами влади операції впливу в Європі за участю проросійської пропагандистської мережі.

Він зазначив, що операція впливу в Європі з використанням проросійської пропагандистської мережі не викликає здивування з боку чеських та польських органів влади.

Моравецький підкреслив, що навіть його партія “Право і справедливість” та її європейська політична сім’я ECR можуть бути під загрозою впливу.

“Я впевнений, що в ECR також (росіяни) проникають, або є спроби проникнути, і я б не став дивуватися, дізнавшись, що є той чи інший член, який співпрацює з росіянами, тому що вони надзвичайно ефективні у залученні людей”, — сказав він.

Також Моравецький не виключив можливості, що росіяни намагаються проникнути в інші політичні групи, наприклад, у (правоцентристську) Європейську народну партію та соціалісти.