Про це колишній прем’єр-міністр Польщі та член “Права і справедливості” Матеуш Моравецький заявив виданню Euractiv.
“Росіяни дуже активні в кожній політичній групі (в Європарламенті)”, — сказав Моравецький.
Він додав, що не здивований викриттям чеськими та польськими органами влади операції впливу в Європі за участю проросійської пропагандистської мережі.
Він зазначив, що операція впливу в Європі з використанням проросійської пропагандистської мережі не викликає здивування з боку чеських та польських органів влади.
Моравецький підкреслив, що навіть його партія “Право і справедливість” та її європейська політична сім’я ECR можуть бути під загрозою впливу.
“Я впевнений, що в ECR також (росіяни) проникають, або є спроби проникнути, і я б не став дивуватися, дізнавшись, що є той чи інший член, який співпрацює з росіянами, тому що вони надзвичайно ефективні у залученні людей”, — сказав він.
Також Моравецький не виключив можливості, що росіяни намагаються проникнути в інші політичні групи, наприклад, у (правоцентристську) Європейську народну партію та соціалісти.
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