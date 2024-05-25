Державний секретар США Ентоні Блінкен знову вирушає в турне до Європи. Під час цієї поїздки він планує здійснити офіційні візити до Молдови й Чехії, а також взяти участь у міністерській зустрічі НАТО, яка відбудеться в Празі.

Про це пише Reuters.

У Кишиневі очікується зустріч Блінкена з президенткою Маєю Санду, прем’єр-міністром та іншими посадовцями. Під час зустрічі буде обговорюватися прогрес Молдови на шляху до євроінтеграції, зміцнення демократії, а також загрози з боку Росії щодо втручання у внутрішні процеси країни.

Після цього держсекретар відправиться до Чехії. У Празі відбудуться його зустрічі з керівництвом країни та участь у міністерському засіданні НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу. Очікується, що основними темами переговорів стануть посилення партнерства, ситуація на фронті в Україні, підтримка Української держави, підготовка до Вашингтонського саміту НАТО в липні.

Нагадаємо, що Блінкен раніше, під час візиту до Києва, впевнено висловлювався про стратегічну поразку Росії у війні.