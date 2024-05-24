У п'ятницю, 24 травня, міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю припинити наступ на місто Рафах у Секторі Гази та відкрити контрольно-пропускний пункт між Єгиптом і Газою для доставлення гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що рішення було ухвалено за зверненням Південно-Африканської Республіки (ПАР). Та закликала суд наказати Ізраїлю, як державі-учасниці Конвенції про геноцид, негайно припинити свої військові операції в Секторі Гази, включно з Рафахом, вийти з контрольно-пропускного пункту “Рафах” та повністю вивести свою армію з усієї території Сектора Гази.

Також ПАР вимагала негайно надати безперешкодний доступ представникам ООН до Сектору Гази та іншим групам, які займаються наданням гуманітарної допомоги; слідчим та журналістам, щоб забезпечити збереження та зберігання доказів ймовірних злочинів.

Зачитуючи рішення, голова Всесвітнього суду Наваф Салам сказав, що ситуація в палестинському анклаві погіршилася відтоді, як суд востаннє наказав Ізраїлю вжити заходів для її покращення, і виникли умови для нового надзвичайного розпорядження.

“Держава Ізраїль повинна негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в губернаторстві Рафах, які можуть створити для палестинської групи в Газі умови життя, які можуть призвести до її часткового чи повного фізичного знищення”, – сказав він.

Нагадаємо, після того, як Ізраїль розпочав воєнну операцію в місті Рафах 6 травня, близько 800 тисяч осіб були змушені залишити цей район.