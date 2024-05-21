Про це заявив у Вашингтоні речник Держдепу Метью Міллер.
«Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки», — сказав представник зовнішньополітичного відомства США.
Міллер нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва наголосив на стратегічній поразці Росії в цьому конфлікті.
Речник підкреслив: позиція США є чіткою в плані того, що перемога України сама по собі означає, що Росія програє цю війну.
«Я думаю, що наша позиція — кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, — залишається достатньо чіткою вже більше двох років», — резюмував представник Держдепартаменту США.
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