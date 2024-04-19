Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Одеська область знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Поки що відомо про одного постраждалого”, — написав він.

За словами Кіпера, чоловіка госпіталізували із осколковими пораненнями.

“Вчергове прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття”, — звернувся очільник обласної адміністрації.

Нагадаємо, що сьогодні приблизно 13:48 в Одесі було чутно кілька вибухів під час повітряної тривоги.

Сили оборони півдня попереджали, що в області працює протиповітряна оборона. Інших подробиць військові не навели.

Вибухи почули після попередження Повітряних сил про загрозу запуску балістичних ракет із Криму.