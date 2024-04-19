Про це повідомляє Національна поліція України.
“По Селидовому Росія вдарила чотирма керованими авіабомбами «УМПБ Д-30 СМ» – вбила людину, пошкодила 12 приватних осель, сільгосппідприємство, магазин”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок авіаудару по Очеретиному загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок. У Красногорівці війська рф з артилерії вбили двох мирних жителів.
“Під вогонь потрапили 10 населених пунктів: міста Красногорівка, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Українськ, селища Гостре, Очеретине, села Білокузьминівка, Новожеланне, Новоселівка Перша. Внаслідок обстрілів пошкоджено 49 цивільних об’єктів – 29 житлових будинків, СТО, сільськогосподарське підприємство, промисловий об’єкт, магазин, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та ЛЕП”, – додають у відомстві.
По Селидовому російські військові вдарили чотирма керованими авіабомбами «УМПБ Д-30 СМ» – вбили людину, пошкодили 12 приватних осель, сільгосппідприємство, магазин.
Внаслідок авіаудару по Очеретиному загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок, а в Красногорівці війська рф з артилерії вбили двох мирних жителів.
На Українськ окупанти скинули бомбу «УМПБ Д-30 СМ». Руйнувань зазнали 13 домівок, господарча споруда та гараж.
Шість ракет із ЗРК «С-300» ворог спрямував на Покровськ. В результаті пошкоджено СТО, промисловий об’єкт, 8 цивільних авто. Приватний будинок зруйновано в Новоселівці Першій, три оселі пошкоджено в Новожеланному.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За допомогою правоохоронців евакуйовано ще 121 людину, з них 15 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 156 789 осіб, серед них 18 458 – діти, 6 450 – люди з інвалідністю.