За минулу добу ворог завдав по області 2160 ударів. Армія РФ застосувала авіацію, зенітні ракетні комплекси та артилерію.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“По Селидовому Росія вдарила чотирма керованими авіабомбами «УМПБ Д-30 СМ» – вбила людину, пошкодила 12 приватних осель, сільгосппідприємство, магазин”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок авіаудару по Очеретиному загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок. У Красногорівці війська рф з артилерії вбили двох мирних жителів.

“Під вогонь потрапили 10 населених пунктів: міста Красногорівка, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Українськ, селища Гостре, Очеретине, села Білокузьминівка, Новожеланне, Новоселівка Перша. Внаслідок обстрілів пошкоджено 49 цивільних об’єктів – 29 житлових будинків, СТО, сільськогосподарське підприємство, промисловий об’єкт, магазин, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та ЛЕП”, – додають у відомстві.

По Селидовому російські військові вдарили чотирма керованими авіабомбами «УМПБ Д-30 СМ» – вбили людину, пошкодили 12 приватних осель, сільгосппідприємство, магазин.

Внаслідок авіаудару по Очеретиному загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок, а в Красногорівці війська рф з артилерії вбили двох мирних жителів.

На Українськ окупанти скинули бомбу «УМПБ Д-30 СМ». Руйнувань зазнали 13 домівок, господарча споруда та гараж.

Шість ракет із ЗРК «С-300» ворог спрямував на Покровськ. В результаті пошкоджено СТО, промисловий об’єкт, 8 цивільних авто. Приватний будинок зруйновано в Новоселівці Першій, три оселі пошкоджено в Новожеланному.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За допомогою правоохоронців евакуйовано ще 121 людину, з них 15 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 156 789 осіб, серед них 18 458 – діти, 6 450 – люди з інвалідністю.