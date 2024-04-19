У Дніпрі зросла кількість постраждалих через російський ракетний удар, — голова ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ у Дніпрі зросла з 16 до 24 людей. В Синельниківському районі області — вже 7 постраждалих. У Дніпрі пошкоджені шість багатоповерхівок.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося про 16 поранених.

“У Дніпрі число постраждалих зросло до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи”, — розповів він.

Лисак уточнив, що в місті пошкоджені ще 5 багатоповерхівок, два приватні будинки, а також три навчальні заклади, сім адміністративних та одна офісна будівля, магазини, ринок і торговельні павільйони, готель, СТО та ще майже 50 автомобілів.

Лисак додав, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини пошкоджені понад 60 приватних осель, авто, знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство. Там семеро поранених – до цього повідомлялося про двох постраждалих.

Сьогодні вранці в усій Україні була оголошена ракетна небезпека. Дніпропетровська область, зокрема Дніпро, зазнали російської ракетної атаки. У Дніпропетровській ОВА повідомляли, що після атаки в Дніпрі горить п’ятиповерхівка, вона частково зруйнована. На Криворіжжі був пошкоджений інфраструктурний об’єкт, також повідомлялося про руйнування на Синельниківщині.