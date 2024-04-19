Посол США в Україні Бріджит Брінк під час виступу в Конгресі пояснила, чому підтримка України відповідає стратегічним національним інтересам Сполучених Штатів.

Про це Брінк повідомила у соцмережі Х.

«Рада була повернутися до Вашингтону і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакета допомоги Україні та пояснити, чому підтримка України відповідає нашим стратегічним національним інтересам», – написала вона.

У четвер демократи зробили безпрецедентний крок, щоб врятувати “проєкти Джонсона” з допомогою Україні. Вони віддали свої голоси під час розгляду в комітеті з питань регламенту Палати представників, оскільки троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії відмовились голосувати.

Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи 20 квітня.