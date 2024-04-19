Про це Брінк повідомила у соцмережі Х.
«Рада була повернутися до Вашингтону і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакета допомоги Україні та пояснити, чому підтримка України відповідає нашим стратегічним національним інтересам», – написала вона.
У четвер демократи зробили безпрецедентний крок, щоб врятувати “проєкти Джонсона” з допомогою Україні. Вони віддали свої голоси під час розгляду в комітеті з питань регламенту Палати представників, оскільки троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії відмовились голосувати.
Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи 20 квітня.
- Республіканці подали абсурдні правки до законопроекту про допомогу Україні
- Директор ЦРУ: Україна без допомоги США може програти війну до кінця року
- Трамп говорить, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів