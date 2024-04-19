Про це Дмитро Кулеба заявив журналістам на італійському острові Капрі, де триває зустріч глав МЗС країн G7, повідомляє Reuters.
«Ми визначили конкретні кроки, які зроблять західні партнери, щоб допомогти Україні», – сказав Кулеба.
За його словами, у Заходу є можливості якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб урятувати Європу від більшої війни.
Раніше зазначалося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба приїхав до Італії, де проходить міністерська зустріч «Групи семи».
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