Міністри закордонних справ «Групи семи» (G7) визначили конкретні кроки, необхідні для допомоги Україні у боротьбі проти Росії.

Про це Дмитро Кулеба заявив журналістам на італійському острові Капрі, де триває зустріч глав МЗС країн G7, повідомляє Reuters.

«Ми визначили конкретні кроки, які зроблять західні партнери, щоб допомогти Україні», – сказав Кулеба.

За його словами, у Заходу є можливості якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб урятувати Європу від більшої війни.

Раніше зазначалося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба приїхав до Італії, де проходить міністерська зустріч «Групи семи».