Партнери повинні надати все необхідне для перемоги над Росією, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час офіційного візиту до Італії

“Захід має якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб врятувати Європу від більшої війни. Це було основною темою переговорів з моїми колегами під час міністерської зустрічі “Групи семи” в Італії”, – зазначив він.

Міністр додав, що Захід здатен бути ефективним у протидії терору як на Близькому Сході, так і в Європі. Для цього є необхідний військовий і фінансовий потенціал.

Під час двосторонніх зустрічей дипломати визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять задля допомоги Україні.

“Росія терористичними ударами знищила майже всю теплову електрогенерацію України, сказав президент Володимир Зеленський. Президент заявив про потребу у засобах ППО – системах Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Україні бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній”, – сказав Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемарафону 6 квітня