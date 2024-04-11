Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш на брифінгу в Медіацентрі Україна.

“Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога. Звичайно, що нам бракує багато й інших засобів, які могли би прикривати повітряний простір. Також необхідні переносні комплекси, які застосовуються мобільними вогневими групами”, – зазначив він.

За словами речника Повітряних слів, нині є необхідність у розбудові цілої системи протиповітряної оборони, глибоко ешелонованої, яка включатиме засоби ППО малого, середнього і великого радіусу дії за підтримки винищувальної авіації.

“Якщо ми говоримо про малі комплекси, то це ППО переважно Сухопутних військ, такі як «Кроталь», «Евенджер», «Гепард», які досить ефективно себе зарекомендували. Була мова про передачу нам установок «Скайнекс» – це так звані винищувачі дронів. Середнього радіусу дії – це такі як IRIS-T, NASAMS та інші засоби, які дозволять нам прикривати міста та знищувати ракети і дрони. І великого радіусу дії – Patriot та SAMP/T”, – підкреслив Ілля Євлаш.

Раніше Володимир Зеленський казав про те, що Сполучені Штати Америки не передавали Україні своїх зенітно-ракетних систем Patriot, “хоча 5-7 таких систем від США могли б закрити небо для того, щоб відкрити низку галузей в Україні”.