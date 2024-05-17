Наступальна активність російських військ у Харківській області, за словами командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга, свідчить про створення буферної зони, а не про мету взяття Харкова.

Про це повідомляє ERR.

За вказаними даними, підрозділи ЗС РФ вторглися на глибину до 8 кілометрів – це зона, яка прострілюється російською артилерією. Саме тому Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону та зводити сильні укріплення ближче ніж за 3-5 кілометрів від неї.

“Збройні сили РФ просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їх темп падає. Це і характер поведінки ЗС РФ радше говорить про бажання створити буферну зону. Російські війська атакували та знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією”, – наголосив Ківісельг.

Російське угруповання “Північ”, яке діє на Харківському напрямку, покликане перешкоджати просуванню українських резервних сил і сприяти наступу на Донецькому напрямку, вважає глава естонської розвідки.

“У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте. Проте навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 тис. осіб, що, за різними оцінками, є мінімально необхідною кількістю сил для забезпечення захоплення Харкова”, – наостанок додав він.

Також було вказано, що на всій лінії фронту досі тривають бої. Щодня російські війська здійснюють у середньому 140 обстрілів. Харківська, Луганська та Донецька області є ареною головних боїв.

За словами керівника естонського розвідувального центру, російські війська продовжують вести війну на інших фронтових напрямках, збільшуючи територію, яку вони захопили в результаті тактичних перемог. Основні бої йдуть на Покровському напрямку навколо Очеретиного та дорогою на Часів Яр.