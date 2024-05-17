Про це повідомляє ERR.
За вказаними даними, підрозділи ЗС РФ вторглися на глибину до 8 кілометрів – це зона, яка прострілюється російською артилерією. Саме тому Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону та зводити сильні укріплення ближче ніж за 3-5 кілометрів від неї.
“Збройні сили РФ просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їх темп падає. Це і характер поведінки ЗС РФ радше говорить про бажання створити буферну зону. Російські війська атакували та знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією”, – наголосив Ківісельг.
Російське угруповання “Північ”, яке діє на Харківському напрямку, покликане перешкоджати просуванню українських резервних сил і сприяти наступу на Донецькому напрямку, вважає глава естонської розвідки.
“У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте. Проте навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 тис. осіб, що, за різними оцінками, є мінімально необхідною кількістю сил для забезпечення захоплення Харкова”, – наостанок додав він.
Також було вказано, що на всій лінії фронту досі тривають бої. Щодня російські війська здійснюють у середньому 140 обстрілів. Харківська, Луганська та Донецька області є ареною головних боїв.
За словами керівника естонського розвідувального центру, російські війська продовжують вести війну на інших фронтових напрямках, збільшуючи територію, яку вони захопили в результаті тактичних перемог. Основні бої йдуть на Покровському напрямку навколо Очеретиного та дорогою на Часів Яр.
- Росія на сьогодні не має планів щодо захоплення Харкова, — Путін
- Українські сили на півночі Вовчанська здійснюють “зачистку” і не дають російським підрозділам закріпитись, — Генштаб ЗСУ
- За останню добу Росія втратила 1410 солдатів, два літаки та гелікоптер, — Генштаб ЗСУ