Заяву Путіна цитує російська пропагандистська агенція новин “РИА-Новости”.
“Планів щодо взяття Харкова у Росії на сьогоднішній день немає”, — заявив Путін.
Коментуючи просування ЗС РФ на харківському напрямку, президент зазначив, що “кожен день рухаються строго за планом”.
Росія змушена створювати санітарну зону в ситуації з обстрілами житлових кварталів Бєлгорода, — каже російський диктатор, коментуючи дії військових у Харківській області.
“Там цивільні люди гинуть. Все ж таки очевидно. Стріляють по центру міста, по житлових кварталах. І я говорив публічно, що, якщо це продовжуватиметься, ми змушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону. Ось ми це і робимо”, – заявив Путін.
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