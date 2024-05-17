Заяву Путіна цитує російська пропагандистська агенція новин “РИА-Новости”.

“Планів щодо взяття Харкова у Росії на сьогоднішній день немає”, — заявив Путін.

Коментуючи просування ЗС РФ на харківському напрямку, президент зазначив, що “кожен день рухаються строго за планом”.

Росія змушена створювати санітарну зону в ситуації з обстрілами житлових кварталів Бєлгорода, — каже російський диктатор, коментуючи дії військових у Харківській області.

“Там цивільні люди гинуть. Все ж таки очевидно. Стріляють по центру міста, по житлових кварталах. І я говорив публічно, що, якщо це продовжуватиметься, ми змушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону. Ось ми це і робимо”, – заявив Путін.