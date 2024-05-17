Про це речник Генереального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив в етері телемарафону.
“Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення і це на пів сотні більше, ніж тиждень тому.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії і здійснив 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та БПЛА. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.
За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб вбитими і пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки”, — сказав він.
За минулу добу, як повідомляє Генштаб ЗСУ, російйські підрозділи здійснили 4 ракетні та 112 авіаціних ударів, 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню..
На Куп’янському напрямку російська армія 10 разів атакувала позиції ЗСУ.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 російських атак, зокрема і в Серебрянському лісництві на Луганщині.
На Сіверському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак сил РФ, на Краматорському – 22 атаки, на Покровському – 41 атаку, на Курахівському – 16 атак, на Времівському – 12 атак.
На Придніпровському напрямку окупаційні війська продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксовано 13 атак з боку російських підрозділів.
За минулу добу українські військові завдали ударів по 2 пунктах управління росіян, 2 артилерійських системах, 1 пункту управління БПЛА та 12 районах зосередження особового складу та військової техніки російських сил.