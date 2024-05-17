Про це речник Генереального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив в етері телемарафону.

“Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення і це на пів сотні більше, ніж тиждень тому.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії і здійснив 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та БПЛА. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб вбитими і пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки”, — сказав він.