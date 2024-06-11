Про це повідомляють “Схеми”.
Журналісти з’ясували, що найбільше згадок про Ільницьку в мережі — як про фахівчиню з оренди та продажу яхт. Попри численні відео, на яких вона прогулюється дорогими яхтами, офіційно заробляє вона небагато. Але це не завадило їй придбати елітне майно.
“Схеми” встановили, що про стосунки Ільницької з офіційно розлученим Вербицьким свідчить низка фактів — жінка публікує у своїх соцмережах фотографії спільного проведеного дозвілля з ним та своїм сином, до того ж камери спостереження неодноразово фіксували, що Вербицький та Ільницька спільно пересуваються містом на новому Porsche.
За словами журналістів, у той же період, як Ільницька почала показувати Вербицького у соцмережах, її майновий стан суттєво покращився.
Зокрема, у травні цього року вона придбала будинок в елітному котеджному містечку Коник в Києві площею 240 квадратних метрів ринковою вартістю 1,2 мільйона доларів. Однак, по договору, який є у розпорядженні Схем, вона заплатила в 24 рази менше, що може свідчити про недоплату податків у бюджет. У цьому ж містечку орендує таунхаус і сам Вербицький.
Також у лютому 2024-го Ільницька придбала автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів. Відповідно до даних з системи фотофіксації автодорожнього руху Безпечне місто за квітень та травень цього року, разом з Ільницькою у Porsche їздить і Вербицький — іноді як водій, іноді як пасажир. Так само вони їхали разом на цьому Porsche і в день купівлі будинку вартістю 48 мільйонів гривень.
Схеми розповіли, що, судячи з публікацій Ільницької в соцмережах, вона ще й стала власницею київського салону краси. При цьому, натякає, що це був подарунок.
Як з’ясували Схеми, Ільницька не мала достатньо офіційних коштів, щоб придбати все це майно. Її сукупний прозвітований перед державою дохід за останнє десятиліття склав трохи більше 360 тисяч гривень.
Вербицький, коментуючи ситуацію, заявив, що він з Ільницькою знайомий з кінця 2022 року, а їхні “стосунки не носять сімейних відносин”.
“У будь-якій допомозі в придбанні нею майна мною участь не бралася. Тому з цих питань вам необхідно звернутись до Христини”, — сказав Вербицький.
За його словами, автомобілем він не користується “в розумінні закону Про запобігання корупції, а лише сідав за кермо декілька разів разом з власницею”.
Христина Ільницька надіслала письмові відповіді на запитання журналістів.
“З Дмитром я знайома приблизно з кінця 2022 року, і стосунки мали дружній характер. Щодо наших стосунків на сьогоднішній день — це особисте, я не готова це коментувати. На даному етапі стосунки не мають сімейного характеру. Що стосується купівлі будинку, автомобілів та іншої нерухомості, яку я купувала і купуватиму найближчим часом, чоловіки участі не беруть. На даний момент я проживаю в будинку із сином та мамою”, — зазначила жінка.
На запитання про доходи Ільницька каже, що зараз вона не заробляє, але гроші в неї є — від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким вони займались яхтовим бізнесом, і який при розірванні стосунків нібито залишив їй низку активів.
“Після його відходу, він залишив на мене заповіт, а також коштовності, автомобілі, подаровану ним яхту, названу моїм ім’ям, годинник та інше. Тому в мене достатньо грошей, щоб придбати собі будинок і не тільки”, — написала Ільницька.
З того, що журналісти побачили у відкритих джерелах — приблизно у 2021 році вона публікувала фото та відео з підприємцем Олегом Солодуховим. Водночас, у тому ж 2021 році, Солодухов виїхав у Росію, отримав там громадянство та зареєструвався підприємцем. За його словами, він не залишав їй вагому частину активів.
Також журналісти встановили особу іншого чоловіка — Юрія Васильовича Приймака, свого часу Ільницька отримувала зарплату у його фірмі. Він помер у 2020 році.
Ільницька не відповіла, чи отримувала вона гроші від нього.
Вдова покійного бізнесмена Юрія Приймака у коментарі журналістам підтвердила, що він складав заповіт на Ільницьку, але згодом скасував його.
“Він відмінив його. Писав, потім відмінив. Вона нічого не отримала у спадок в юридичному плані. Ніякого майна, яке було в нього, по документах на неї не перейшло”, — повідомила колишня дружина Приймака Наталія.
Також Ільницька написала журналістам: “Якщо я почую на свою адресу наклеп, я вживу заходів відносно вашого видання і конкретно відносно вас”.
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