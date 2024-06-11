Про це повідомляють “Схеми”.

Журналісти з’ясували, що найбільше згадок про Ільницьку в мережі — як про фахівчиню з оренди та продажу яхт. Попри численні відео, на яких вона прогулюється дорогими яхтами, офіційно заробляє вона небагато. Але це не завадило їй придбати елітне майно.

“Схеми” встановили, що про стосунки Ільницької з офіційно розлученим Вербицьким свідчить низка фактів — жінка публікує у своїх соцмережах фотографії спільного проведеного дозвілля з ним та своїм сином, до того ж камери спостереження неодноразово фіксували, що Вербицький та Ільницька спільно пересуваються містом на новому Porsche.

За словами журналістів, у той же період, як Ільницька почала показувати Вербицького у соцмережах, її майновий стан суттєво покращився.

Зокрема, у травні цього року вона придбала будинок в елітному котеджному містечку Коник в Києві площею 240 квадратних метрів ринковою вартістю 1,2 мільйона доларів. Однак, по договору, який є у розпорядженні Схем, вона заплатила в 24 рази менше, що може свідчити про недоплату податків у бюджет. У цьому ж містечку орендує таунхаус і сам Вербицький.

Також у лютому 2024-го Ільницька придбала автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів. Відповідно до даних з системи фотофіксації автодорожнього руху Безпечне місто за квітень та травень цього року, разом з Ільницькою у Porsche їздить і Вербицький — іноді як водій, іноді як пасажир. Так само вони їхали разом на цьому Porsche і в день купівлі будинку вартістю 48 мільйонів гривень.