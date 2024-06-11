Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розкритикував керівництво Національного антикорупційного бюро. Він закликає директора НАБУ Семена Кривоноса провести службове розслідування за повідомленнями про "злив даних" агентства його працівниками.

Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook.

“Йде ДРУГИЙ місяць від повідомлення детектива НАБУ про злив матеріалів слідства Голику (я впевнений, що цей кейс – не єдиний). При цьому Кривонос досі не розпочав службового розслідувань щодо оприлюднених журналістами фактів (і не лише щодо них)”, — написав антикорупціонер.

Він нагадав, що звільнити першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву можна за результатами службового розслідування.

“При цьому бачимо активну кампанію з порятунку Углави в ТГ-каналах. Там впихують наративи, що це — помста Кубракова, вустами Сакварелідзе кричать про “брехню і наклеп”, “політологи за 100 баксів” переконують про “не всьо так однозначно” і т.д. Особливо смішним є наратив “звільнення Углави підірве наші відносини з міжнародниками”, — зазначає Шабунін.

За його словами, топ-видання NBC в цьому контексті процитувало посадовця США: “Нещодавній скандал вищому антикорупційному відомстві Києва є прикладом постійної необхідності реформ”.

“В NBC переповідають: “Другий у менеджменті посадовець НАБУ був відсторонений минулого місяця після того, як витік інформації в відомстві скомпрометував резонансне розслідування щодо проекту будівництва доріг із залученням державних грошей”… Йде другий місяць кризи довіри до керівництва НАБУ”, — додав Шабунін.

Він вважає, що стає все більше схоже, що проблема не стільки в Углаві, скільки в Кривоносі.

Водночас, на слова Віталія Шабуніна відреагував директор НАБУ Семен Кривонос.

“Що ж. Оскільки публічна кампанія Віталія Шабуніна та ЦПК щодо обставин витоку інформації переросла у справжнє персональне «полювання на відьом» і спробу прямого тиску на мене — вирішив відповісти також публічно”, — пише Кривонос.

Директор НАБУ зазначає, за фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування.

“І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум — це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку (читай з моменту “зливу”)”, — пише він.

Семен Кривонос підкреслює, “злив” інформації (розголошення даних досудового розслідування) — це кримінальний злочин. Він переконаний, що неприпустимо нехтувати законом, щоб просто когось звільнити.

За його словами, процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Управлінню внутрішнього контролю НАБУ виділені всі необхідні ресурси для забезпечення обʼєктивного та всебічного досудового розслідування.

“Крім згаданого досудового розслідування щодо витоків, в НАБУ відповідно до моїх наказів розпочато два службових розслідування. Одне — щодо можливого тиску на викривачів, інше — щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Директор НАБУ наголошує, будь-які рішення, в тому числі й кадрові, будуть прийматися ним виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур.

Він пообіцяв публічно прокомунікувати про весь хід подій — від отримання службової записки від викривача до результатів досудового розслідування, яке наразі активно здійснюється, щоб залишатись максимально відкритим перед суспільством.