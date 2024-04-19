Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Андрій Юсов, заявив, що виробництво нових бомбардувальників Ту-22М3 для Росії в даний час фактично неможливе.

Про це речник повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Росіяни намагаються підтримувати виробництво ракетного озброєння. Але питання не в кількості ракет зараз. Питання саме у носіях і відстані, з якої завдається ураження”, — зазначив Юсов.

Він підкреслив, що збиття Ту-22М3 створює певний психологічний тиск на пілотів і позбавляє їх відчуття безпеки.

“І що ще важливо для нас — це ті борти, виготовлення яких нових для ворога — це сьогодні фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що сьогодні у Кремлі траур і для цього є всі підстави”, — підкреслив речник.

Він додав, що ситуація, де РФ фактично демілітаризується, вже стала очевидною для всього світу, і нинішня операція не є останньою.

“Раніше це відбувалось внаслідок інших операцій (вибухи на аеродромах), сьогодні вперше у повітрі, під час виконання бойового завдання”, — вказав представник ГУР.

Водночас, Юсов впевнений, що сили оборони України продовжать демонструвати успіхи у відстої від ворога.

Нагадаємо, 19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.