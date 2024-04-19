Про це повідомив губернатор Ставропольского краю Володимир Володимиров.
За словами Володимирова, двох льотчиків доставили до медзакладів. З місця евакуювали ще одного льотчика, він живий. Шукають ще одного члена екіпажу.
“Отримано уточнені дані щодо події з російським військовим літаком у Червоногвардійському окрузі. На превеликий жаль, третій член екіпажу загинув. Висловлюю співчуття його рідним та близьким. Пошуки четвертого льотчика продовжуються”, – зазначив він.
Вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
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