Про конфлікт з Петром Порошенком повідомила особисто народна депутатка від фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Примітка: Газлайтинг — це форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити людину сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам’ять та розсудливість.

Про інциндент нардепка написала у своєму Telegram та додала відео.

Ольга Василевська розповіла, що після затягування перерви в засіданні Верховної Ради за ініціативою партій “Європейська Солідарність” та “Голос”, вона зайшла в малу залу засідань, щоб запитати чому відкладається голосування.

На це Петро Порошенко публічно зробив їй зауваження знизити тон. Висилевська зазначила, що попросила Петра Олексійовича не робити зауважень та сіла навпроти, щоб взяти участь в дискусії і зрозуміти, чому опозиційні лідери не повертаються до зали голосувань. Після чого конфлікт продовжився.

“Наприкінці зустрічі, виходячи з зали, Петро Олексійович Порошенко при багаточисельних свідках заявив, що «від мене смердить». На це я зауважила, що це занадто низько до колишнього Президента казати подібне будь-якій особі, навіть колезі по парламенту. Коли я включила камеру і попросила повторити, Петро Олексійович Порошенко змінив риторику, рекомендувавши мені звернутися до лікаря”, — з допису Ольги Василевської.

Василевська додала, що охоронець колишнього Президента перешкоджав їй пересуватися парламентською будівлею, чим порушив закон про статус народного депутата.

Наша редакція звернулась за офіційним коментарем до пресслужби Петра Порошенка, а саме до Святослава Цеголко, але всі виклики на його мобільний залишились без відповіді.