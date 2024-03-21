На сторінці Петра Порошенка у Х (Twitter) з'явилась публікація з послом Кіпру в Україні Міхалісом Захаріоглу. Проте на одній з фотографій замість посла було зображено персонажа фільму "Дюна" Віктора Харконена.

Цією новиною в мережі X (Twitter) ділиться користувач @MelaniePodolyak.

Коли помилку помітили, публікацію одразу ж видалили та розмістили нову.

Попри те, що помилковий пост був видалений дуже швидко, користувачі встигли його зберегти й продовжили розвивати тему відсилань до “Дюни” вже під виправленою публікацією.