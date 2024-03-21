Цією новиною в мережі X (Twitter) ділиться користувач @MelaniePodolyak.
Коли помилку помітили, публікацію одразу ж видалили та розмістили нову.
Попри те, що помилковий пост був видалений дуже швидко, користувачі встигли його зберегти й продовжили розвивати тему відсилань до “Дюни” вже під виправленою публікацією.
- Петро Порошенко газлайтить депутатку Ольгу Василевську.
- Росіяни під час “виборів” скидали гроші на дрони для ГУР.
- Давид Арахамія спростував чутки про “розкол” фракції “Слуга Народу”.