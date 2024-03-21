Петро Порошенко опублікував жарт-реакцію в мережі X (Twitter) на нещодавню публікацію з послом Кіпру, до якої додали фото персонажа з фільму “Дюна”.

На сторінці Петра Порошенка у Х (Twitter) з’явилась публікація з послом Кіпру в Україні Міхалісом Захаріоглу. На одній з фотографій помітили, що замість посла був використаний образ персонажа з фільму “Дюна” – Володимира Харконена.

Хоча помилковий пост був швидко видалений, користувачі успішно зберегли його та продовжили обговорювати тему, роблячи посилання на “Дюну”навіть під корегованою публікацією.

Опісля цього Порошенко також вирішив пожартувати на тему “Дюни”, проте знову зробив помилку в першій версії твіта. Замість імені дружини Марини він згадав Марну – річку на півночі Франції.