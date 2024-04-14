Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можливість прикриття західних областей країни польськими системами ППО Patriot є цілком реальною.

Про це він сказав під час телемарафону.

“Зараз все реально. Але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від “прильотів” на їхні території ракет чи російських дронів”, — зауважив міністр.

Кулеба додав, що Україна “достеменно знає де й що знаходиться”.

“Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я буквально всім партнерам кажу: дорогі мої — що завгодно. Хочете в оренду — давайте в оренду, хочете, щоб він прикривав ваш кордон — давайте буде прикривати ваш кордон, але дайте”, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про передачу Україні третьої пускової установки протиповітряної оборони Patriot для відбиття російських авіаударів. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, доставка додаткової системи ППО займе певний час, але цей процес відбудеться якнайшвидше.