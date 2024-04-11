Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якби Україна мала достатньо зенітних ракетних комплексів Patriot, то росіянам не вдалося б знищити Трипільську ТЕС.

Він висловив це у коментарі для “Укрінформу”.

“Тема одна – дайте “Петріоти”! Якби у нас стояли “Петріоти”, ми б сьогодні не втратили все це”, — заявив Кулеба, відповідаючи на питання, чи піднімав він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях.

Кулеба підкреслив, що тема постачання зенітних ракетних комплексів є надзвичайно актуальною для України, і українська сторона буде говорити з іноземними партнерами саме у контексті “максимального прискорення постачання ППО”.

У результаті російської атаки 11 квітня була повністю знищена Трипільська ТЕС на Київщині.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що для повного захисту України потрібно 25 систем Patriot з 6-8 батареями у кожній.