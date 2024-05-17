Дмитро Кухарчук, командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр разом з Марʼяною Безуглою, заступницею голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки обговорили подальші дії стосовно українського контрнаступу.

Про це командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр сповістив на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Кухарчук з 2014 року став добровольцем батальйону «Азов». У травні 2023 року 2-ий штурмовий батальйон під командуванням Кухарчука розпочав контрнаступ Збройних Сил України на Бахмутському напрямку. За 5 місяців було проведено успішні операції на каналі Сіверський-Донець, відбулась деокупація Андріївки.

На своїй сторінці в соціальній мережі Кухарчук виставив фото з Марʼяною Безуглою, народною депутаткою України 9-го скликання від партії Слуга народу, заступницею голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Кухарчук вже проводив контрнаступ на Бахмутському напрямку в 2023 році. Підписники Дмитра негативно відреагували на повторні бажання командира 3 ОШБр здійснити контрнаступ.

Нагадаємо, що раніше США замислилось про можливий контрнаступ, який Україна готує у 2025 році після отримання військової допомоги. Зазначається, що росіяни можуть досягти успіхів на полі бою у найближчий період, незважаючи на надання військової допомоги США, оскільки “миттєво перемкнути тумблер неможливо”. Салліван заявив, що з новою допомогою від Вашингтона Україна зможе “тримати оборону” до 2024 року.