Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Facebook.
Проєкт Указу Президента України був напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Умєров зазначає, що це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії.
“Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі”, – йдеться у повідомленні.
Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.
Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню обороноздатності.
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