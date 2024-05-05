Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, повідомив, що Україна має намір розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги від США.

Про це заявило Financial Times.

Зазначається, що росіяни можуть досягти успіхів на полі бою у найближчий період, незважаючи на надання військової допомоги США, оскільки “миттєво перемкнути тумблер неможливо”. Салліван заявив, що з новою допомогою від Вашингтона Україна зможе “тримати оборону” до 2024 року.

За його словами, у 2025 році Україна планує “продовжити наступ і відновити контроль над територіями, відібраними Росією”. Однак будь-який новий наступ українських військ у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування Конгресом та схвалення Білим домом, повідомляє Financial Times.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Під час свого виступу він сказав, що шлях закону до його робочого столу був важким, але врешті-решт Америка «піднялася на ноги». Президент США також додав, що не було іншого вибору, окрім як прийти на допомогу нашій державі. Він наголосив, що у разі перемоги Путіна в Україні, наступним кроком для російських військ цілком може стати прямий напад на союзника по НАТО.

23 квітня Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.