Британська компанія Evolve Dynamics розробляє технологію, яка могла б допомогти українським дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх РЕБ.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників.

Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.

“Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, наприклад Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям Росії в галузі радіоелектронної боротьби“, – пише видання.

Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв’язку, компанія прагне ускладнити можливості Росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників.

«Це постійна гра в пінг-понг між противниками», — сказав виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст.

За його оцінками, за останні два з половиною роки було зроблено 85 оновлень дронів Sky Mantis.

Наразі Evolve Dynamics має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, які використовує Україна. Це робить її одним із найбільших британських постачальників дронів для ЗСУ.