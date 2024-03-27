Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників.
Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.
“Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, наприклад Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям Росії в галузі радіоелектронної боротьби“, – пише видання.
Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв’язку, компанія прагне ускладнити можливості Росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників.
«Це постійна гра в пінг-понг між противниками», — сказав виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст.
За його оцінками, за останні два з половиною роки було зроблено 85 оновлень дронів Sky Mantis.
Наразі Evolve Dynamics має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, які використовує Україна. Це робить її одним із найбільших британських постачальників дронів для ЗСУ.
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