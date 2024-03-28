Сполучені Штати наразі не передавали Україні своїх зенітно-ракетних систем Patriot, хоча 5-7 таких систем від США могли б закрити небо для того, щоб відкрити низку галузей в Україні.

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю CBS News.

“Ми вдячні за все Сполученим Штатам, за велику допомогу для нас. Але один дуже серйозний момент — системи Patriot, розташовані в нас, прийшли не зі Сполучених Штатів. Кошти — 1,5-2 млрд доларів, — виділялися на ці системи та снаряди до них, але самі системи прибули з різних держав. Гроші ніколи до нас не заходили“, — розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що Путін не налаштований на перемовини та закінчення війни, тож Україна має стати сильною на полі бою. Для цього потрібні 2 речі — далекобійні ракети та більше систем Patriot.

“Тоді ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть іти вперед. А для цього потрібен паритет в артилерії“.

Як зазначив Зеленський, потрібно, щоби Путін займався своєю землею, а не окупацією інших країн, для цього потрібно його послабляти.