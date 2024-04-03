Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сіяйрто у Брюсселі.

Про це Дмитро Кулеба повідомляє в соцмережі Х (Twitter).

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що зустріч із Сійярто була тривалою. Додаткові подробиці щодо зустрічі політиків відсутні.

«Ми обидва погодилися, що впродовж останніх тижнів було зроблено низку кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах. З огляду на цю позитивну динаміку ми очікуємо на більш конструктивний розвиток подій у найближчі дні і тижні», – написав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3-4 квітня відвідує штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу в Брюсселі та братиме участь у міністерському засіданні Ради Україна – НАТО.