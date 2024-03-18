Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації, Іван Федоров, у своєму Telegram-каналі.

“Стабілізаційний пункт на Запорізькому напрямку — це перше місце, куди військові медики привозять поранених з передової. Лікарі тут — справжні герої. Такий стабпункт навідали разом з Міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком та Держсекретарем Міноборони України Людмилою Дараган”, — повідомив він.

На своїй сторінці у Facebook, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відзначив, що поранені отримують необхідну медичну допомогу. Однак, він також підкреслив, що близькість частини населених пунктів до лінії фронту вимагає постійного удосконалення медичної інфраструктури.