Від початку окупації Криму 10 років тому Росія намагалася змінити етнічний склад півострова та придушити українську й кримськотатарську спільноти.

Доповідь правозахисної організації Amnesty International до десятих роковин незаконної окупації Криму Росією вказує на спроби Росії змінити етнічний склад півострова та придушити українську та кримськотатарську спільноти.

Росія намагалася вплинути на демографічну структуру Криму, пригнічуючи українську та кримськотатарську ідентичності.

Це відбувалося шляхом обмежень у використанні української та кримськотатарської мов у освіті, медіа та національних святках, а також шляхом пригнічення релігійних і культурних обрядів, які не відповідають стандартам, підтримуваним Москвою.

“Росія систематично намагалася викорінити українську та кримськотатарську національні ідентичності, перериваючи, обмежуючи й забороняючи використання української та ​​кримськотатарської ​​мов, пригнічуючи релігійні й культурні обряди, які не відповідають московським. Окупаційна влада також насильно переміщувала людей із Криму та перевозила туди російське цивільне населення”, — заявив Патрік Томпсон, дослідник Amnesty International по Україні.

Доповідь також зазначає, що Росія намагалася легітимізувати окупацію Криму шляхом політики пригнічення неросійських національних ідентичностей. Це включало в себе переслідування та погрози педагогічному персоналу, обмеження свободи релігії, репресії проти кримських татар та прокраїнських активістів.