Як передає Укрінформ, таку заяву зробив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, йдеться в пресрелізі МВФ, що є в розпорядженні агентства.
“Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади”, — йдеться в повідомленні.
Починаючи з 27 травня, місія МВФ під керівництвом Гевіна Греяма розпочне дискусії у Варшаві з українськими представниками щодо економічної політики в контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).
- Якби Україна була такою корумпованою, як кажуть, партнери не давали б нам грошей, — Кулеба
- У Росії розробляють систему “співвітчизники за кордоном” для виправдання подальшої військової агресії, — ISW
- Латвія надасть 6 млн євро на розвиток інфраструктури в Україні