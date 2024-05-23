Команда МВФ під керівництвом голови Європейського департаменту, Альфреда Каммера, сьогодні розпочала зустрічі у Києві з українським урядом та іншими зацікавленими сторонами.

Як передає Укрінформ, таку заяву зробив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, йдеться в пресрелізі МВФ, що є в розпорядженні агентства.

“Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади”, — йдеться в повідомленні.

Починаючи з 27 травня, місія МВФ під керівництвом Гевіна Греяма розпочне дискусії у Варшаві з українськими представниками щодо економічної політики в контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).