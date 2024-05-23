Представники латвійської делегації на чолі з Міністром економіки Латвійської Республіки Вікторсом Валайнісом повідомили, що у 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Таку ж суму підтримки планується закласти на 2025 рік.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

За цією інформацією, представники Міністерства розвитку громад України зустрілися з латвійською делегацією на чолі з міністром економіки Латвії Вікторсом Валайнісом і обговорили розбудову логістичних ланцюжків, створення вигідних фінансових та економічних умов та стимулювання економічного співробітництва.

«Латвійська Республіка зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків, зокрема, в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з рф та розвитку експортних шляхів. Передбачається, що для українських експортерів, так і для латвійських партнерів буде сформована пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме як наземний, так і морський транспорт», – йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга.

Також повідомляється, що латвійська сторона запевнила у готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні одразу після відновлення повітряного сполучення.

«Учасники зустрічі домовились про створення робочої групи, яка дозволить напрацювати рішення у сфері транспортної співпраці – як на рівні двох країн, так і на рівні Європейського Союзу», — сказано в повідомленні.