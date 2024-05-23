Про це йдеться на Урядовому порталі.
За цією інформацією, представники Міністерства розвитку громад України зустрілися з латвійською делегацією на чолі з міністром економіки Латвії Вікторсом Валайнісом і обговорили розбудову логістичних ланцюжків, створення вигідних фінансових та економічних умов та стимулювання економічного співробітництва.
«Латвійська Республіка зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків, зокрема, в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з рф та розвитку експортних шляхів.
Передбачається, що для українських експортерів, так і для латвійських партнерів буде сформована пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме як наземний, так і морський транспорт», – йдеться у повідомленні.
Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга.
Також повідомляється, що латвійська сторона запевнила у готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні одразу після відновлення повітряного сполучення.
«Учасники зустрічі домовились про створення робочої групи, яка дозволить напрацювати рішення у сфері транспортної співпраці – як на рівні двох країн, так і на рівні Європейського Союзу», — сказано в повідомленні.
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