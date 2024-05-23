Російська Федерація розглядає можливість легалізації свого статусу серед "співвітчизників за кордоном" через систему, що надає їм певні права та пільги.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 22 травня.

Одним із проектів, який розробляється, є “Електронна карта співвітчизника”.

“Кремль, схоже, розробляє систему легалізації статусу так званих “співвітчизників за кордоном”, ймовірно, як частину своїх зусиль зі створення інформаційних умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном як “захисту” російських співвітчизників”, — йдеться у повідомленні.

Гендиректор Федерального агентства РФ у справах Співдружності Незалежних Держав та з питань міжнародної гуманітарної співпраці, Євген Примаков, повідомив, що планується видавати спеціальні посвідчення “співвітчизникам” за кордоном, щоб вони могли користуватися російськими державними послугами, а в подальшому, можливо, навіть подавати на отримання громадянства РФ.

За словами Примакова, Росія готується видавати перші посвідчення “співвітчизника” громадянам у сусідніх країнах вже до кінця 2024 року.

“Росспівробітництво працює над проєктом “Електронна карта співвітчизника” щонайменше з 2021 року, але досі не запустило програму, а в червні 2023 року Примаков заявив, що Росспівробітництво планує відкрити “центри сертифікації” в осередках “Русского дома” по всьому світу, де “співвітчизники” зможуть підтвердити свою особу в рамках процесу подання заявки”, — резюмували в ISW.