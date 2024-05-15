Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з державним секретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції у Києві.

Він наголосив, що слід розрізняти сприйняття корупції в загальному суспільстві та реальний рівень цього явища. В контексті цього він нагадав про схвальні коментарі ЄС та МВФ за антикорупційні реформи та боротьбу з корупцією в Україні.

«Завжди є простий критерій рівня корупції – якби ми були такими корумпованими, як нас сприймають, то нам би не давали грошей і не тривав би переговорний процес про вступ України до ЄС, а США не довіряли б українцям», — сказав Кулеба.

Глава української дипломатії також зазначив, що є завдання у сфері боротьби з корупцією, які Україна вже вирішує, та президент Зеленський, уряд і парламент української держави послідовно ведуть боротьбу з цим явищем і досягають “серйозних результатів”.

На засіданні перед студентами НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», державний секретар США Ентоні Блінкен також підкреслював необхідність викорінення корупції в Україні, зауваживши, що інакше країна може залишитися схожою на Росію.

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