Про це пише Financial Times.
Ця ініціатива має на меті заповнення прогалин у протиповітряній обороні України.
Німеччина також звернулася до широкого кола партнерів, які не є членами НАТО, але не розкрила їхні імена.
У заяві FT Кулеба сказав, що Київ “дуже вдячний Німеччині за лідерство в питанні протиповітряної оборони України”.
“Німеччина не тільки надала власну систему Patriot і ракети, але наші німецькі друзі активно шукають шляхи залучення інших країн, які можуть допомогти. Ми закликаємо їх усіх відповісти взаємністю на заклик Німеччини”, — сказав Кулеба.
Мінулого тижня Німеччина оголосила про надання Україні третьої системи Patriot, а також передала інше обладнання, включаючи зенітні танки Gepard і системи протиповітряної оборони Iris-T.
Німецькі чиновники закликали інші країни серйозно розглянути можливість надання більше систем для підтримки України.
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