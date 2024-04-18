Німеччина відправила листи до десятків країн, включаючи арабські держави Перської затоки, з проханням надати більше систем протиповітряної оборони для України, щоб захистити свої міста, війська та критичну інфраструктуру від "смертоносного натиску" російських ракет.

Про це пише Financial Times.

Ця ініціатива має на меті заповнення прогалин у протиповітряній обороні України.

Німеччина також звернулася до широкого кола партнерів, які не є членами НАТО, але не розкрила їхні імена.

У заяві FT Кулеба сказав, що Київ “дуже вдячний Німеччині за лідерство в питанні протиповітряної оборони України”.

“Німеччина не тільки надала власну систему Patriot і ракети, але наші німецькі друзі активно шукають шляхи залучення інших країн, які можуть допомогти. Ми закликаємо їх усіх відповісти взаємністю на заклик Німеччини”, — сказав Кулеба.

Мінулого тижня Німеччина оголосила про надання Україні третьої системи Patriot, а також передала інше обладнання, включаючи зенітні танки Gepard і системи протиповітряної оборони Iris-T.

Німецькі чиновники закликали інші країни серйозно розглянути можливість надання більше систем для підтримки України.