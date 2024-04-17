Про це повідомляє видання Tagesschau.
З цією метою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус зв’язалися з партнерами — країнами НАТО та Європейського Союзу, а також третіми країнами.
Зазначається, що ініціатива “Негайні дії щодо протиповітряної оборони” спрямована на те, щоб якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку в галузі протиповітряної оборони.
За словами речника, “нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні”.
Жодних інших подробиць представники відомств не надали.
Нагадаємо, на минулому тижні стало відомо, що Німеччина передасть Україні третю пускову установку протиповітряної оборони Patriot.
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