Про це повідомляє видання Tagesschau.

З цією метою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус зв’язалися з партнерами — країнами НАТО та Європейського Союзу, а також третіми країнами.

Зазначається, що ініціатива “Негайні дії щодо протиповітряної оборони” спрямована на те, щоб якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку в галузі протиповітряної оборони.

За словами речника, “нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні”.

Жодних інших подробиць представники відомств не надали.

Нагадаємо, на минулому тижні стало відомо, що Німеччина передасть Україні третю пускову установку протиповітряної оборони Patriot.