“Межа” нагадує, як розгорталися події із потоплення славнозвісного флагмана російського флоту.

Два роки тому, 13 квітня 2022 року, українські військові нанесли по російському крейсеру “Москва” удар крилатими ракетами “Нептун” в районі острова Зміїний, тим самим завдавши йому серйозних руйнувань. Після влучання ракет на флагмані Чорноморського флоту Росії сталася пожежа, він почав тонути. Ввечері наступного дня міноборони Росії звітувало, що крейсер затонув під час буксирування в порт призначення.

“Через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув”, — йшлося в повідомленні російського відомства.

На рахунок екіпажу, офіційні російські джерела повідомляли про одного загиблого — військовослужбовця на ім’я Іван Вахрушев, ще 27 моряків вважалися зниклими безвісти. Російська сторона стверджувала, що решта 396 членів екіпажу були евакуйовані з крейсера на інші кораблі російського флоту та доправлені в окупований Севастополь. За різними даними, екіпаж крейсера “Москви” налічував від 416 до 510 людей.

Підтопленню крейсера, за словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, сприяв і чіткий план дій командування, і погодні умови.

“Відчуваючи свою безкарність в Чорному морі, ворог наблизився на таку відстань, яка була для нього критичною, а для нас досяжною. І тоді відбулася чітка командирська реакція, прийняте рішення і його втілено. Відповідно, влучання відбулася ще і з урахуванням завантаженості крейсера боєкомплектом. Це склало додаткову детонацію, додатковий резонанс”, — казала тоді Гуменюк.

Додамо, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну крейсер “Москва” брав участь у захопленні острова Зміїний. Саме цьому судну морський піхотинець з Черкащини Роман Грибов сказав вже крилаті слова “Російський воєнний корабель, йди на#уй”.

Втрата корабля такого класу для Російської Федерації й досі має значення – не лише зі статусного погляду, а й суто з військово точки зору.