За даними українських військових, минулого місяця один російський корабель затонув, ще 4 пошкоджені.

Про це Сили оборони півдня повідомили у Telegram-каналі.

Cили оборони півдня України нагадали про втрати Чорноморського флоту за березень.

За даними українських військових, минулого місяця затонув сторожовий корабель «Сергей Котов», а також пошкоджені великі десантні кораблі «Костянтин Ольшанський», «Ямал», «Азов» та розвідувальний корабель «Іван Хурс».

«Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ», – пишуть Сили у повідомленні.

5 березня українська розвідка заявила про знищення поблизу Керчі російського корабля «Сергій Котов».

24 березня у Збройних силах України повідомили, що Сили оборони пошкодили великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов», центр зв’язку та кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Згодом Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про ймовірне ураження ще одного російського корабля «Іван Хурс» в окупованому Севастополі 23 березня.

Також у березні Сили оборони України атакували ракетами «Нептун» десантний корабель «Костянтин Ольшанський» – це український великий десантний корабель, який 10 років тому був захоплений російськими окупантами.

Російська сторона про ці втрати не повідомляла, як зазвичай, не коментуючи втрати свого Чорноморського флоту через атаки України.