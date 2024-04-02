Чорноморський флот Росії отримає цього року загалом три кораблі проєкту "Каракурт", які є носіями високоточної зброї.

Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних сил РФ, повідомляє РІА “Новости”.

“Для підвищення бойового потенціалу Військово-морського флоту продовжуємо оснащувати його кораблями — носіями високоточної зброї великої дальності. Зокрема, малими ракетоносцями типу “Каракурт”. Головний корабель цієї серії — “Циклон” — увійшов до складу Чорноморського флоту й успішно виконує поставлені завдання. До кінця року Зеленодольський завод імені О.М. Горького має передати морякам ще три таких кораблі“, — сказав Шойгу.

За його словами, також підприємство веде серійне виробництво патрульних кораблів проєкту 22160. У завершальній стадії перебуває будівництво п’ятого з них — “Віктор Великий”. Він призначений для Чорноморського флоту.