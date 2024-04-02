Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних сил РФ, повідомляє РІА “Новости”.
“Для підвищення бойового потенціалу Військово-морського флоту продовжуємо оснащувати його кораблями — носіями високоточної зброї великої дальності. Зокрема, малими ракетоносцями типу “Каракурт”. Головний корабель цієї серії — “Циклон” — увійшов до складу Чорноморського флоту й успішно виконує поставлені завдання. До кінця року Зеленодольський завод імені О.М. Горького має передати морякам ще три таких кораблі“, — сказав Шойгу.
За його словами, також підприємство веде серійне виробництво патрульних кораблів проєкту 22160. У завершальній стадії перебуває будівництво п’ятого з них — “Віктор Великий”. Він призначений для Чорноморського флоту.
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