Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що війна Росії проти України яскраво демонструє, що безпека є проблемою не лише регіонального, але й глобального масштабу.

Про це він заявив перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

«Завтра ми зустрінемося із нашими Індо-Тихоокеанськими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Японією і Південною Кореєю, разом із Європейським Союзом. Ми знаємо, що наша безпека не є регіональною, вона є глобальною. Війна в Україні чітко це ілюструє. «Друзі» Росії в Азії є важливими для її здатності продовжувати свою агресивну війну», – сказав він.

Столтенберг підкреслив, що війна в Україні чітко демонструє, як сучасні конфлікти можуть мати вплив на безпеку не лише в одному регіоні, а й по всьому світу.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США вважають, що Північна Корея продовжує надавати Росії підтримку.