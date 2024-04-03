Кім Чен Ин та Володимир Путін

Про це він заявив перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

«Завтра ми зустрінемося із нашими Індо-Тихоокеанськими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Японією  і Південною Кореєю, разом із Європейським Союзом. Ми знаємо, що наша безпека не є  регіональною, вона є глобальною. Війна в Україні чітко це ілюструє.

«Друзі» Росії в Азії є важливими для її здатності продовжувати свою агресивну війну», – сказав він.

Єнс Столтенберг

Столтенберг підкреслив, що війна в Україні чітко демонструє, як сучасні конфлікти можуть мати вплив на безпеку не лише в одному регіоні, а й по всьому світу.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США вважають, що Північна Корея продовжує надавати Росії підтримку.

  • Південна Корея вводить санкції проти російських суден та компаній за військову співпрацю з КНДР
  • Північна Корея продовжує надавати Росії зброю, — Пентагон
  • Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення оборони України, — Кулеба