Про це він заявив перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.
«Завтра ми зустрінемося із нашими Індо-Тихоокеанськими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Японією і Південною Кореєю, разом із Європейським Союзом. Ми знаємо, що наша безпека не є регіональною, вона є глобальною. Війна в Україні чітко це ілюструє.
«Друзі» Росії в Азії є важливими для її здатності продовжувати свою агресивну війну», – сказав він.
Столтенберг підкреслив, що війна в Україні чітко демонструє, як сучасні конфлікти можуть мати вплив на безпеку не лише в одному регіоні, а й по всьому світу.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США вважають, що Північна Корея продовжує надавати Росії підтримку.