Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами поставки зброї продовжують зростати.

На прохання уточнити, яку саме зброю отримує Росія, Сінгх зауважила, що Пентагон раніше розсекречував інформацію для широкого загалу. Цього разу йдеться про постачання різноманітних озброєнь.

“Ми бачимо, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб продовжувати отримувати підтримку своєї війни в Україні. І, знаєте, ми будемо стояти з Україною, скільки б часу це не зайняло”, — сказала Сінгх.