Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Південної Кореї.
Зазначається, такі дії становлять порушення резолюцій Ради безпеки ООН і загрожують миру та стабільності всього світу.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США вважають, що Північна Корея продовжує надавати Росії підтримку.
Стало відомо, що два російські судна перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю.
Зазначається, що Сеул введе санкції проти двох російських організацій та двох осіб, які їх представляють, через їх зв’язок з відправкою працівників з Північної Кореї до Росії, включаючи IT-персонал.
Конкретно це стосується компаній “Інтелект” та “Содействие”, а також їх представників Сергія Козлова та Олександра Панфілова. Вони забезпечували північнокорейський персонал документами та іноземною валютою, сприяли їх виїзду та перебуванню в Росії.
“Наш уряд ще раз рішуче закликає Росію негайно припинити будь-яку незаконну співпрацю з Північною Кореєю, включаючи військову співпрацю, яка порушує резолюції Ради безпеки, і виконати свої зобов’язання як постійного члена Ради безпеки ООН.
Ми продовжуватимемо вживати суворих заходів разом з міжнародною спільнотою” — повідомляє МЗС Південної Кореї.
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