Південнокорейський уряд ввів санкції проти двох російських суден, які використовувалися для перевезення військових вантажів до Північної Кореї, а також проти осіб, які брали участь у фінансуванні ядерних і ракетних розробок КНДР.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

Зазначається, такі дії становлять порушення резолюцій Ради безпеки ООН і загрожують миру та стабільності всього світу.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США вважають, що Північна Корея продовжує надавати Росії підтримку.

Стало відомо, що два російські судна перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю.

Зазначається, що Сеул введе санкції проти двох російських організацій та двох осіб, які їх представляють, через їх зв’язок з відправкою працівників з Північної Кореї до Росії, включаючи IT-персонал.

Конкретно це стосується компаній “Інтелект” та “Содействие”, а також їх представників Сергія Козлова та Олександра Панфілова. Вони забезпечували північнокорейський персонал документами та іноземною валютою, сприяли їх виїзду та перебуванню в Росії.

“Наш уряд ще раз рішуче закликає Росію негайно припинити будь-яку незаконну співпрацю з Північною Кореєю, включаючи військову співпрацю, яка порушує резолюції Ради безпеки, і виконати свої зобов’язання як постійного члена Ради безпеки ООН. Ми продовжуватимемо вживати суворих заходів разом з міжнародною спільнотою” — повідомляє МЗС Південної Кореї.