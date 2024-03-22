В ніч на 22 березня РФ здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни“, – зазначає він.

За його словами, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

“Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло”, – додає міністр.