“Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна також розбита. Росія хоче нас налякати, але це неможливо. За два роки ми бачили різні рівні загроз, починаючи з ДРГ у самому Харкові. Були часи, коли з практично двомільйонного міста залишалося 300 тисяч [жителів]. Однак ніхто не опускає руки”, — сказав він.

За його словами, відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але не відновлені повністю.

“Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з’являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити”, – підкреслив мер.

Водночас, попри обстріли, Терехов вважає, що підстав для евакуації немає.

“Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті − 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян”, — сказав він.

Крім того, він зазначив, що в місті введенні погодинні графіки відключення світла. Також, для економії електроенергії, в Харкові вирішили не освітлювати вулиці. Терехов також додав, що обіцяти відновити всі потужності в конкретний термін він не може.

На запитання, чи має Харків план на випадок, якщо РФ і надалі битиме по енергетичній інфраструктурі міста, Терехов відповів:

“Це державна програма. Насамперед ми потребуємо сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об’єктів. Над цим працюють президент і уряд”