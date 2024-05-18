Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору Федеральної служби безпеки Росії Олександру Бортнікову в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках. Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям російських спецслужб.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Зазначається, що з поміж двадцяти представників спецслужб РФ фігурує директор федеральної служби військ росгвардії Віктор Золотов та інші генерали з ФСБ. Проти них зібрано докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника ФСБ РФ проти України. Зокрема встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито “громадянського протистояння”.

“Одним із ключових завдань ФСБ РФ було недопущення Євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки Північноатлантичного альянсу, оскільки це загрожувало загарбницьким планам РФ у відновленні союзної держави та поглинанні до її складу колишніх радянських республік”, — наголошують в ДБР.

Слідчі бюро встановили, що відмова вищого керівництва України від Євроінтеграції була заздалегідь спланована Росією, тому були завчасно вжиті заходи для попередження протестних акцій та розроблені сценарії їх силового розгону. Також стало відомо, що для припинення протестних акцій очільник російського ФСБ Бортніков дав завдання тодішньому Голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти працівникам російських спецслужб у їх протиправній підривній діяльності.

Зокрема, у грудні 2013 року командувач внутрішніх військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів. Для цього він 12 грудня звернувся з листом до міністра оборони України про безоплатну передачу внутрішнім військам чотирьох мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна. Крім того, за вказівкою Олександра Бортнікова й на запрошення колишнього Голови СБУ до Києва 13 грудня 2013 року прибула група з 20 співробітників ФСБ РФ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану.

Наразі повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваних скеровано на офіційну електронну пошту ФСБ Росії й будуть опубліковані на вебсайті Офісу Генпрокурора.