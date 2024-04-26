Працівники Державного бюро розслідувань викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині, одного з них вже затримали.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

У ДБР зазначають, що 20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники (батько Валерій та син Віталій Василаке) вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один із них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

Попри те, що загалу вже було відомо, що батька та сина розшукують за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам.

24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Нагадаємо, що вночі 20 квітня співробітник поліції зупинив невідомий автомобіль темного кольору для перевірки в районі міста Гайсин, Вінницької області. У салоні автомобіля перебували двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по співробітниках поліції. Від отриманих поранень 20-річний поліцейський помер.