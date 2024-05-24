Гізо Углаву усунули від виконання посадових обов’язків та керівництва, а також позбавили права керувати внутрішніми підрозділами.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

“Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто його першого заступника”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що оперативно інформуватимуть громадськість щодо подальшого перебігу справи та результатів досудового розслідування.

Також у НАБУ наголосили, що “керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом”.

Нагадаємо, напередодні 22 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Нацполіція проводили обшуки вдома у чинного детектива одного з підрозділів НАБУ.

Слідчі заходи відбувались у межах розслідування щодо витоку інформації у кримінальній справі щодо “Великого будівництва”. За даними джерел “УП” у правоохоронних органах, обшуки відбулись у співробітника НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи — ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Ймовірно, підставою для обшуків є те, що представники бюро розголосили дані досудового розслідування. Зробили це в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування щодо “Великого будівництва”.

Відповідно до даних, які опубліковані на сайті НАБУ, Гізо Углава працював у системі прокуратури Грузії з 1998 року і до 2012. У 2015 отримав українське громадянство і того ж року став першим заступником директора бюро. У квітні 2022-го почав виконувати обов’язки директора НАБУ, доки у березні 2023-го директором відомства не став Семен Кривонос.